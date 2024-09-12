Желтый уровень опасности продлен в столице до вечера 13 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Желтый уровень опасности продлен в Москве и Подмосковье до вечера пятницы, 13 сентября, из-за риска пожаров. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Предупреждение действует до 21 часа пятницы. Также сохранится четвертый (высокий) класс пожарной опасности.

Ранее погодная опасность была продлена лишь до полуночи 13-го числа. В целом теплая погода ожидает москвичей с 16 до 22 сентября. В это время, по данным синоптиков, будет до 26 градусов.

Однако самым жарким днем за последние 115 лет станет 13 сентября, уверены специалисты. Столбики термометров достигнут отметки в 29 градусов.

