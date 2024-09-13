Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пятница в Москве стала самым теплым 13 сентября за последние 75 лет. Температура поднялась до 26,2 градуса, что на 1,9 градуса выше аналогичного периода 1998 года, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"До обновления суточного рекорда сегодняшнего дня температуре остается подняться еще на 1,3 градуса... Прогрев продолжается", – написал синоптик.

Между тем, по прогнозам экспертов, днем воздух в Москве 13 сентября может прогреться от 27 до 29 градусов, в Подмосковье – от 24 до 29 градусов. На фоне жары в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до 23:00 14 сентября.

В свою очередь, сотрудники ЦППК организовали бесплатную раздачу воды в столичном транспорте. Ее можно получить на Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Савеловском и Ярославском вокзалах, а также на станциях Выхино, Мытищи, Площадь трех вокзалов и Подольск.

Кроме того, ночь на 13 сентября в Москве стала рекордно теплой с начала месяца. Температура на метеостанции ВДНХ составила 19,2 градуса. До этого самая теплая ночь была зафиксирована 8 сентября 2008 года, когда столбики термометров показали 19 градусов.

