Синоптик Позднякова: ночь на 13 сентября стала самой теплой за месяц

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Ночь на пятницу, 13 сентября, в Москве стала рекордно теплой с начала месяца. Температура на метеостанции ВДНХ составила 19,2 градуса, сообщила главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

По ее словам, на Балчуге значения достигли 20,8 градуса. До этого самая теплая ночь была зафиксирована 8 сентября 2008 года, когда столбики термометров показали 19 градусов.

"За календарное лето 2024 года было всего 11 случаев с минимальной температурой воздуха выше 19,2 градуса: 1 в июне и 10 в июле. А в августе самой теплой была ночь с минимальной температурой только 18,4 градуса", – подчеркнула синоптик.

Как добавила метеоролог, днем 13 сентября температура может превысить рекордное значение в 27,4 градуса, которое принадлежит 1909 году.

В пятницу, 13 сентября, в столице ожидается переменная облачность преимущественно без осадков. Днем температура воздуха в Москве составит от 27 до 29 градусов, в Подмосковье – от 24 до 29 градусов. Ночью в городе воздух охладится до 13 градусов, по области – до 10 градусов.

На фоне жары в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до 23:00 14 сентября.

