Желтый уровень опасности объявлен в столице из-за жары до вечера субботы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Желтый уровень погодной опасности из-за жары объявлен в Москве до 23:00 14 сентября. Об этом сообщает Гидрометцентр России на сайте.

Аналогичное предупреждение действует и в Московской области.

В пятницу, 13 сентября, в столице ожидается переменная облачность преимущественно без осадков. Днем температура воздуха в Москве составит от 27 до 29 градусов, в Подмосковье – от 24 до 29 градусов. Ночью в городе воздух охладится до 13 градусов, по области – до 10 градусов.

Скорость юго-восточного ветра – 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление окажется на отметке 753 миллиметра ртутного столба.

Также до 16 сентября в Москве прогнозируется аномальная жара. Температура будет подниматься выше климатической нормы на 7 и более градусов.