Переменная облачность без осадков ожидается в Москве 13 сентября

Фото: Агентство ''Москва''/Софья Сандурская

Переменная облачность преимущественно без осадков прогнозируется в столице в пятницу, 13 сентября. Об этом информирует Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в Москве будет в пределах от 27 до 29 градусов, по области – от 24 до 29 градусов.

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до 13 градусов, а в Подмосковье – до 10 градусов.

Желтый уровень опасности продлен в Москве и Подмосковье до вечера пятницы из-за риска пожаров. Предупреждение действует до 21:00 13 сентября. Также сохранится четвертый (высокий) класс пожарной опасности.

С 12 по 16 сентября в Москве будет аномально жаркая погода. Температура ожидается выше климатической нормы на 7 и более градусов. При этом, по данным синоптиков, на следующей неделе также будет теплая погода с температурой до 26 градусов тепла.