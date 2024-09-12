У столичных клещей началась вторая фаза активности

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Началась вторая фаза активности клещей, она продолжится вплоть до ноября. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу московского департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Красочные листопады и приятная прохлада создают особую атмосферу для осенних фотосессий. Если вас посетит идея сделать фото на разноцветном ковре из листьев, помните, что у клещей наступила вторая фаза активности. Эти животные плохо переносят жару, а вот пасмурная погода и повышенная влажность воздуха – идеальные условия для них", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что клещи впадают в состояние анабиоза лишь при первых заморозках, когда температура опускается ниже 5 градусов. Поэтому во время осенних прогулок рекомендуется отдавать предпочтение закрытой одежде с длинными рукавами, не забывать про головной убор, использовать репелленты для обработки одежды, а также внимательно осматривать себя после прогулок.

Ранее об активности клещей предупредили владельцев собак. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев посоветовал обрабатывать своих питомцев от клещей вплоть до ноябрьских холодов, так как клещи быстро адаптируются под осенний климат.