Иммунолог Болков: среди россиян распространяется тяжелая форма клещевого энцефалита

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На западе России и странах Западной Европы наблюдается распространение клещевого энцефалита, эндемичного для Дальнего Востока и Сибири. Причиной распространения болезни стали экологические изменения, сообщил иммунолог Михаил Болков в разговоре с "Известиями".

По мнению специалиста, причинами повышения количества заражений можно считать вырубку лесов и изменение климата.

Случаи заражения отметили в Карелии, Республике Коми, а также в Монголии и Великобритании. Популярность туризма привела к тому, что медики заметили заболевание в горах Алтая, где до этого случаи энцефалита не наблюдались.

Ранее россиян предупредили об опасности клещей для домашних питомцев. Активность клеща продолжится до ноябрьских заморозков, сообщил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. Он посоветовал ежемесячно обрабатывать собак от насекомых и паразитов.