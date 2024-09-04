Кинолог Голубев: собак нужно обрабатывать от клещей до ноябрьских заморозков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Собак необходимо обрабатывать от клещей до ноябрьских заморозков, так как насекомые активны в осенний период. Об этом в беседе с Агентством "Москва" рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

Эксперт отметил, что многие владельцы собак считают, что с окончанием лета уходит и опасность подцепить клеща.

"Дело в том, что активность клещей продлится до ноябрьских заморозков, клещи адаптируются под осенний климат, а влажная, еще не совсем холодная погода является благоприятным климатом для насекомых", – пояснил Голубев.

По его словам, сезон клещей начинается примерно в апреле. В связи с этим в течение всего теплого периода собаку рекомендуется обрабатывать ежемесячно.

Ветеринарный врач-стоматолог государственной ветклиники Коптево, кандидат ветеринарных наук Лидия Перышкина ранее рассказала, для чего собакам устанавливают брекеты. По ее словам, это необходимо животным, если они родились с патологиями челюсти. Специалист добавила, что брекеты могут установить питомцам и при травмах. Особенно часто к процедуре прибегают владельцы собак, которые участвуют в выставках.