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30 августа, 18:59

Город

Кукушки, черные стрижи и иволги улетели из Москвы на зимовку

Фото: ТАСС/Алексей Щукин

Кукушки, черные стрижи и иволги улетели из Москвы на зимовку в начале августа. К концу последнего месяца лета столицу начали покидать соловьи, камышевки, чечевицы и остальные птицы, сообщили в департаменте природопользования и охраны окружающей среды города, передает Агентство "Москва".

При этом некоторые виды птиц начали улетать из столицы еще в июле. Тогда начались тренировочные пролеты куликов и миграция пеночек-трещоток, а также соловьев.

В настоящий период город покидают все славки. Речь идет о садовой и серой разновидностях птицы, а также о черноголовке и камышевке – как болотной, так и садовой.

В департаменте подчеркнули, что из 270 видов птиц, которые обитают в Москве, зимовать в городе останутся только 90. Однако в некоторых случаях перелетных птиц в городе могут фиксировать и в зимний период.

Ранее рядом с природно-историческим парком "Косинский" был замечен краснокнижный осоед. В столице этот вид считается исчезнувшим, однако, несмотря на это, птицу ежегодно замечают на территории Москвы.

Москвичи зимой могут увидеть более 100 видов птиц на природных территориях города

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