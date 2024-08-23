Краснокнижный осоед замечен вблизи природно-исторического парка "Косинский"

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Осоеда заметили недалеко от природно-исторического парка "Косинский". Об этом сообщил департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы в своем телеграм-канале.

В столице этот вид признан исчезнувшим, однако, несмотря на это, птицу ежегодно замечают на территории Москвы. По информации департамента, с 2020 по 2022 год осоеда видели в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино", а в 2023 году – уже на пяти особо охраняемых природных участках.

В департаменте рассказали, что птица обычно питается осами и их личинками. Осоед способен долго наблюдать за полетом перепончатокрылых, а в случае обнаружения их гнезда выкапывает его лапами или срывает с дерева. Чтобы наесться взрослой особи, нужно примерно пять гнезд насекомых.

"Хищник в полтора раза крупнее вороны. Ноздри узкие, щелевидные – в такие не попадают ни почва, ни осы. Оперение тела жесткое и плотное, поэтому жала насекомых не могут проникнуть под покров птицы. Сильные ноги с закругленными когтями на пальцах предназначены для раскапывания гнезд", – уточнили в пресс-службе.

Кроме того, из-за специфичного рациона птица обычно селится там, где есть густые зеленые массивы и открытые участки.

В конце июля сотрудники прокуратуры Западного административного округа спасли ястреба-тетеревятника, занесенного в Красную книгу под пятой категорией редкости, недалеко от Кутузовского проспекта. Хищная птица была очень ослаблена, находилась в опасности и подверглась нападению ворон.

В таком состоянии ястреб мог попасть под машину, однако сотрудники прокуратуры оперативно связались с департаментом природопользования и охраны окружающей среды, а после передали птицу специалистам-орнитологам.

