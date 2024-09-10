Роспотребнадзор опроверг распространение тяжелой формы клещевого энцефалита в Подмосковье

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Данные о распространении на территории Подмосковья тяжелой формы клещевого энцефалита не соответствуют действительности, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

По данным надзорного ведомства, недостоверная информация распространилась в телеграм-каналах, где утверждали, что симптомами заболевания становятся лихорадка, интоксикация и неврологические нарушения.

"В регионе в 2024 году зарегистрирован один завозной случай клещевого вирусного энцефалита. Заболевший не был привит против инфекции", – подчеркнули представители ведомства.

При этом в области зарегистрировали свыше 10,6 тысячи случаев укусов клещей. По данным регионального Роспотребнадзора, прививку против клещевого энцефалита в 2024 году сделали более 16,8 тысячи жителей Московской области, что составляет 107,02% от плана вакцинации.

Кроме того, в регионе на площади 5732,4 гектара были проведены акарицидные обработки, после чего на всех этих территориях проверили качество данных работ.

Ранее иммунолог Михаил Болков сообщал, что клещевой энцефалит, эндемичный для Дальнего Востока и Сибири, распространяется на западе России и странах Западной Европы. По мнению специалиста, причинами повышения количества заражений стали вырубка лесов и изменение климата.

