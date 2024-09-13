Сотрудники ЦППК раздают пассажирам бесплатную воду из-за жары в Москве

Фото: ЦППК

Сотрудники ЦППК продолжают раздавать бесплатную воду в столичном транспорте из-за жары. Ее можно бесплатно получить с 14:00 до 17:00, сообщается в телеграм-канале компании.

Воду раздают на Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Савеловском и Ярославском вокзалах, а также на станциях Выхино, Мытищи, Площадь трех вокзалов и Подольск.

В свою очередь, ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в беседе с RT указала, что 13 сентября станет самым теплым днем недели. Температура может достичь 27 градусов. По словам синоптика, в выходные дни, 14 и 15 сентября, столица окажется в теплой периферии антициклона.

"Минимальная ночная температура в субботу в Москве – 15...17 градусов, по области – 12...17 градусов. Практически такая же температура будет по региону и в воскресенье – 13...15 градусов. То есть ночи будут уже менее душными, чем то, что мы пережили в ночь на пятницу", – подчеркнула метеоролог.

Максимальная температура в выходные составит до 26 градусов, что превысит норму на 7 градусов и будет соответствовать первым числам августа.

Ночь на пятницу, 13 сентября, в Москве стала рекордно теплой с начала месяца. Температура на метеостанции ВДНХ составила 19,2 градуса. До этого самая теплая ночь была зафиксирована 8 сентября 2008 года, когда столбики термометров показали 19 градусов.

