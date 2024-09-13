Оранжевый уровень опасности объявлен в Московском регионе из-за аномальной жары

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за аномальной жары. Этот режим будет действовать до 12:00 воскресенья, 15 сентября, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха превышает норму на 7 градусов, подчеркнули специалисты. На этом фоне пожароопасность в столичном регионе может подняться до четвертого класса.

При этом на протяжении всей следующей недели температура в Москве останется выше нормы. В столице прогнозируется солнечная погода без осадков, отметил в беседе с Агентством "Москва" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"В ночь на понедельник (16 сентября. – Прим. ред.) будет 10–12 (градусов. – Прим. ред.), а со вторника до четверга (17–19 сентября. – Прим. ред.) включительно – от 8 до 13, это не холодные ночи, но температура понизится. А дневная будет понижаться очень постепенно: в понедельник – 24–26, а со вторника по четверг – 21–26 градусов, это летние значения, выше нормы", – подчеркнул он.

Вместе с тем в течение всех семи дней в городе сохранится переменная облачность. Неделя пройдет преимущественно без осадков, однако в ее второй половине похолодает.

В период с пятницы по воскресенье, 20–22 сентября, температура в ночное время будет варьироваться от 7 до 10 градусов, а днем воздух прогреется до 18–21 градуса, уточнил эксперт. Таким образом, климатическая норма останется превышена и к концу следующей недели.

Между тем нынешняя пятница в Москве стала самым теплым 13 сентября за последние 75 лет. Температура поднялась до 26,2 градуса, что на 1,9 градуса выше аналогичного периода 1998 года.