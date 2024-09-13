Аналитики заявили, что теплая осень повышает работоспособность

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Теплая осень способствует повышению работоспособности сотрудников. Результаты опроса показали, что 70,8% респондентов считают солнечную и теплую погоду осенью благоприятной для поддержания высокого уровня работоспособности. Об исследовании сообщает "Газета.ру" со ссылкой на аналитиков.

Участники исследования отметили, что жаркая погода в сентябре и октябре продлевает ощущение лета. 30,9% респондентов это помогает справиться с осенней хандрой и упадком сил, а 17,4% сказали, что им легче переносить зиму, так как они не успевают устать от осени.

27,6% респондентов сообщили, что благодаря осеннему теплу они дольше остаются активными, меньше устают и лучше высыпаются, что положительно влияет на их настроение и работоспособность. 24,8% респондентов откладывают отпуск на более поздний срок, чтобы насладиться хорошей погодой. 19% респондентов отметили, что они реже болеют, что также положительно влияет на их работоспособность.

При этом только 9,5% респондентов отметили, что "летняя" осень расхолаживает, что может негативно сказаться на их продуктивности.

Между тем в Госдуму хотят внести законопроект о дополнительных днях отпуска для представителей профессий с наибольшим уровнем стресса. Вице-спикер ГД Борис Чернышов рассказал, что одна из самых эмоционально сложных и стрессовых профессий в России – школьные учителя, поэтому осенью он вынесет на обсуждение тему защиты чести и достоинства учителей, а также внесение законопроекта о дополнительных днях отпуска для наиболее стрессогенных профессий.