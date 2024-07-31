Врач Травникова: финансисты и айтишники чаще других страдают от сидячего образа жизни

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Финансисты, айтишники и госслужащие чаще других страдают от сидячего образа жизни. Об этом в беседе с "Газетой.ру" заявила проктолог, кандидат медицинских наук Анастасия Травникова.

Как отметила врач, финансисты и айтишники проводят почти все рабочее время за компьютером примерно в 95% случаев. После них с 80% идут логисты, сотрудники маркетинга и PR, а также госслужащие.

"Основная масса этих специалистов даже в обеденный перерыв предпочитает уютно расположиться в офисном кресле вместо прогулки на свежем воздухе. И напрасно, ведь гиподинамия связана со многими проблемами, включая ожирение и венозный застой крови в малом тазу, который, как известно, "дружит" со знакомой многим болезнью – геморроем", – рассказала Травникова.

При этом геморрой, по ее словам, не вызывает катастрофических проблем со здоровьем, но доставляет больному человеку много неудобств. Чаще всего ему назначается консервативное лечение, а в более сложных ситуациях решить проблему помогает хирургическое лечение.

Врач посоветовала больше двигаться в течение дня, если работа связана с сидячим образом жизни.

"Всего несколько минут умеренной нагрузки на организм на рабочем месте помогут предотвратить появление застойных процессов в органах малого таза и сохранить хорошее самочувствие", – заключила Травникова.

При этом, как показало исследование, сами россияне готовы сменить удаленку на офис при наличии развитой там инфраструктуры.

Опрос был проведен среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга и показал, что так считают 51% респондентов. Самым посещаемым местом возле работы стали продуктовые магазины (62%). При этом участники опроса отметили, что возле их офиса не хватает кафе и ресторанов – об этом заявила четверть участников.

О нехватке рядом с работой фитнес-залов заявили 20% респондентов, а недостаток массажных и SPA-салонов отметили 15%. Также для 21% опрошенных важно, чтобы рядом была аптека, для 14% – отделение банка. 34% респондентов заявили о необходимости наличия рядом с офисом кабинета психолога.

Ранее стало известно, что работодатели все больше ценят специалистов, умеющих управлять своим временем. Профориентолог Дарья Сатикова отметила, что универсальные навыки или soft skills будут полезны на любой работе, вне зависимости от профессии.

Кроме того, к необходимым навыкам относится умение работать в команде и находить общий язык с разными людьми. Также ценится навык непрерывного образования.