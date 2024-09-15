Синоптик Вильфанд: жара в Москве спадет после 20-х чисел сентября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температура в столице после 20-х чисел сентября будет не выше 20 градусов. Таким прогнозом поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, уже после 20 сентября температура в Москве будет составлять около 18–19 градусов.

"Но поскольку нормы в это время тоже понижаются, то все равно отклонение очень большое", – приводит ТАСС слова метеоролога.

Тем не менее в последующие недели температура все равно будет на 5–6 градусов выше по сравнению с многолетними значениями для сентября. Вильфанд добавил, вода в столичном регионе на сегодня находится на отметке 14–19 градусов.

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за аномальной жары. Этот режим будет действовать до 12:00 воскресенья, 15 сентября.

Аномально жаркая погода продлится в столице до 16 сентября. Температура ожидается выше климатической нормы на 7 и более градусов.