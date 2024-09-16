Синоптик Леус рассказал о заключительной неделе метеорологического лета в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве метеорологическое лето завершится 22 сентября, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По словам синоптика, погодную ситуацию в центре европейской части России формирует западная периферия обширного антициклона. Это продлевает период малооблачной, очень теплой и засушливой погоды.

"В такой ситуации температурный фон в столице превысит норму на 7–8 градусов", – пояснил Леус.

Температура воздуха в столице составит плюс 24–26 градусов, по области – плюс 22–27 градусов. Также ожидается восточный ветер 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 758 миллиметров ртутного столба, добавил синоптик.

Кроме того, во вторник осадков не ожидается, а температура воздуха составит плюс 24–26 градусов.

Между тем летняя погода сохранится в Москве с 16 по 19 сентября. В городе ожидается до 26 градусов. Однако ночью температура начнет снижаться и будет составлять в районе 8–12 градусов. При этом столицы начнет возвращаться в рамки нормальной сентябрьской осени через неделю. К примеру, уже в следующие выходные дни, 21 и 22 сентября, прогнозируется от 16 и до 21 градуса.