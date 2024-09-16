Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Малооблачная погода без осадков ожидается в Москве 16 сентября. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 24 до 26 градусов, в Московской области – от 21 до 26 градусов.

Восточный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба. Ночью температура в Москве может опуститься до 10 градусов, а в Подмосковье – до 7 градусов.

Летняя погода сохранится в Москве с 16 по 19 сентября. В этих числах ожидается до 26 градусов. Вместе с тем ночью температура начнет снижаться и будет составлять в районе 8–12 градусов.

Столица начнет возвращаться в рамки нормальной сентябрьской осени через неделю. К примеру, уже в следующие выходные дни, 21 и 22 сентября, прогнозируется 16–21 градус.