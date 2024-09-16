Синоптик Позднякова: в Москве наступила последняя неделя летнего тепла

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве наступила последняя неделя летнего тепла, сообщает телеканал "360" со ссылкой на главного специалиста Метеобюро Москвы, метеоролога Татьяну Позднякову.

По ее словам, в начале рабочей недели минимальная температура в Москве составит 11–13 градусов. Однако днем воздух будет прогреваться до 25 градусов, приближаясь таким образом к показателям августа.

Изменения начнут происходить в четверг, 19 сентябя. В этот день прогнозируется смена антициклонов и направления воздушного потока. Так, вместо восточного ветра Москва окажется под влиянием северо-западных потоков воздуха, что приведет к похолоданию в ночное время.

К концу недели минимальная температура будет варьироваться от 7 до 12 градусов, а днем она будет подниматься только до 15–20 градусов, отметила метеоролог.

Однако температура воздуха будет оставаться выше климатической нормы на 2–3 градуса, подчеркнула она. Тем не менее бабье лето подойдет к концу 21 сентября.

"Потом – день осеннего равноденствия, когда говорится, что все, всякому лету конец. Поэтому после этого числа, то есть на следующей неделе, ждать всплеска тепла не приходится", – пояснила Позднякова.

При этом осадков в течение этой недели не прогнозируется, добавила специалист. Однако, по ее словам, в настоящий период столичный регион сильно нуждается в дождях. Это связано с тем, что уровень пожарной опасности остается крайне высоким.

Вместе с тем в период с 16 по 18 сентября жителей Московского региона и ряда других субъектов РФ ожидает аномальная жара. В эти дни температура воздуха будет на 7 и более градусов превышать норму.