Аномальная жара ожидается в Московском регионе в ближайшие дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Аномальная жара ожидает жителей Московского региона и ряда других субъектов РФ с 16 по 18 сентября, сообщает Гидрометцентр РФ.

Температура воздуха в эти дни в Тульской, Калужской, Смоленской, Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Московской областях и Москве будет на 7 и более градусов превышать норму.

Между тем метеорологическое лето в Москве завершится 22 сентября. По данным специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, погодную ситуацию в центре европейской части РФ формирует западная периферия обширного антициклона. По словам эксперта, это продлевает период малооблачной, очень теплой и засушливой погоды.