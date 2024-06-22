Выступления специальных собак и награждение кинологов прошли в кинологическом парке в СВАО

Фото: пресс-служба автономной некоммерческой организации "Комплексное развитие района "Мой район"

Показательные выступления собак-поводырей, поисковых и других специальных собак, находящихся на службе в правоохранительных органах, прошли в кинологическом парке на улице Кольская на северо-востоке Москвы в честь Дня кинолога, передает корреспондент Агентства "Москва".

"Вчера мы отмечали профессиональный праздник – День кинолога. Хоть он и считается профессиональным праздником, но его отмечают все собаководы, все любители собак, все собачники. И мы видим, что москвичи с удовольствием приходят на новые объекты, которые созданы для того, чтобы можно было дать собакам нагрузку и провести с ними время", – сказал председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

Он добавил, что с каждым годом в столице появляется все больше инфраструктуры для владельцев животных.

"В Москве достаточно много собак. Мы их любим, обожаем, и делаем все для того, чтобы москвичам, которые любят собак, было удобно жить в Москве. С каждым днем появляется все больше и стадионов, и собачьих площадок. Я уверен, что мы сделаем все для того, чтобы поддержать и кинологическое направление, и простую любовь москвичей к собакам", – сказал Шапошников.

Территория кинологического парка является частью парка "Яуза".

"Мы сегодня пригласили собак-специалистов: собак которые работают в зоне специальной военной операции, собак, которые занимаются спасением людей, собак для людей с ограниченными возможностями зрения. Они будут соревноваться в мастерстве, ловкости и умении. Безусловно, это очень важно, потому что москвичи увидят, что есть такая площадка, где можно не только погулять с собакой, но и провести занятие с кинологом", – рассказал журналистам директор парка "Яуза" Александр Сапронов.

Он отметил, что данная кинологическая площадка – это один из самых больших в России дрессировочных центров – его площадь 13 тысяч квадратных метров.

"Здесь две площадки: для выгула больших собак и для выгула маленьких. Это огромная дрессировочная площадка, где есть все необходимое. Правительство Москвы масштабно, методично занимается помощью собаководам в части содержания собак, прививочной кампании", – сказал Сапронов.

Он добавил, что в кинологическом парке создается вся необходимая для владельцев собак инфраструктура, в том числе сервис груминга, ветеринарный кабинет. По словам директора парка, за прошлый год работы площадки и по настоящее время ее посетило уже более 1,5 тысячи собаководов.

"Собакой нужно не просто ей владеть – нужно правильно с ней обращаться, правильно ее дрессировать, воспитывать, принимать меры безопасности для окружающих", – добавил Сапронов.

Присутствующая на мероприятии генеральный директор ГАУ "Московский зоопарк" Светлана Акулова в своем выступлении перед собравшимся гостями напомнила, что собаки внесли значимый вклад в победу в Великой Отечественной войне.

"Очень важно не забывать о помощи наших четвероногих помощников. Во время Великой Отечественной войны собаки искали раненых, перетаскивали их, участвовали в поисковых операциях, разминировании. И очень важно проводить такие мероприятия, которые указывают на то, что наши четвероногие – тоже спасатели, тоже герои, и они безоговорочно любят человека", – сказала Акулова.

По ее мнению, необходимо привлекать больше горожан к участию в подобных мероприятиях, проводить больше просветительских мероприятий. На примере "Московского зоопарка" Акулова рассказала, что предоставленная горожанам возможность участвовать в кормлении, уходе за животными дает позитивный отклик.

"Чем больше мы рассказываем людям, чем больше мы открываемся, тем больше получаем обратной связи, больше людей к нам приходят. Все люди хотят быть причастными к чему-то хорошему", – сказала она.

Председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева рассказала журналистам, что в столице ведется работа по модернизации городских объектов для владельцев животных.

"В Москве благоустраиваются, модернизируются площадки для выгула собак, создаются такие кинологические парки. Важно еще и еще раз сделать акцент на том, что мы заботимся о наших четвероногих друзья, что есть различные программы, различные возможности для владельцев собак", – сказала Картавцева.

Она добавила, что собаки помогают сотрудникам специальных служб на границе, служат в полиции, помогают спасателям, и выступления, подобные сегодняшнему, дают возможность продемонстрировать профессионализм четвероногих.

"Но кроме того, это помогает горожанам узнать больше о том, как содержать питомцев. Можно поучаствовать в мастер-классе, послушать познавательную лекцию, узнать о возможностях, которые предоставляет город тем, кто содержит животных", – отметила депутат.

Также в рамках мероприятия состоялось награждение кинологов благодарственными письмами Правительства Москвы.

День кинологов в России отмечается ежегодно 21 июня.

Ранее в Конькове прошли показательные выступления кинологов и питомцев Российской школы подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых (ВОС). Перед гостями выступили лабрадоры-ретриверы – взрослые собаки-проводники Милтон и Руна, которые прошли курсы по общей и специальной дрессировке.

Цикл "Друг, спасатель, защитник" проходит в Москве с 1 по 30 июня. В его рамках запланировано 50 мероприятий для владельцев собак и их питомцев. Посетители ознакомятся с героическими историями знаменитых животных, которые служат Отечеству.