В парке 850-летия Москвы пройдут показательные выступления собак-поисковиков

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Показательные выступления кинологической службы добровольческого поисково-спасательного отряда (ДПСО) "ЛизаАлерт" пройдут в парке 850-летия Москвы 23 июня. Мероприятие организовано в рамках проекта "Друг, спасатель, защитник" и фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Специалисты расскажут об организации, собаках-поисковиках и особенностях работы с ними. Посетители смогут сфотографироваться и узнать, как стать частью поискового отряда.

Стать добровольцем и обучить питомца поиску пропавших людей можно в группах подготовки. Команды тренируют кинологические расчеты для сдачи аттестации по правилам ДПСО "ЛизаАлерт".

Собаки-поисковики должны уметь перемещаться в разных условиях. Также их учат обращать внимание на различные факторы и преодолевать большие расстояния.

Ранее сообщалось, что показательные выступления собак кинологических и спасательных служб пройдут в парке на Кольской улице. Мероприятие состоится в рамках цикла "Друг, спасатель, защитник" и будет посвящено смелости и преданности собак.

До этого в Конькове прошли показательные выступления кинологов и питомцев Российской школы подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых (ВОС). Перед гостями выступили лабрадоры-ретриверы – взрослые собаки-проводники Милтон и Руна, которые прошли курсы по общей и специальной дрессировке.

