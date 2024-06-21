В кинологическом парке на Кольской улице пройдут выступления служебных собак

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Показательные выступления собак кинологических и спасательных служб пройдут в парке на Кольской улице 22 июня. Мероприятие состоится в рамках цикла "Друг, спасатель, защитник" и будет посвящено смелости и преданности собак, сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на проект "Лето в Москве. Все на улицу!".

На одной площадке выступят специалисты и собаки из аварийно-спасательного отряда № 6 Пожарно-спасательного центра Москвы, Федеральной таможенной службы России, кинологической службы МВД РФ "Щенячий патруль", Российской школы подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых и поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт". Выступления пройдут с 11:00 до 15:00.

Посетители смогут сфотографироваться, узнать у специалистов об особенностях работы с такими собаками, условиях содержания и рационе питания. Также в кинологическом парке будут работать грумеры и ветеринары, а для детей организуют мастер-классы.

Служебные собаки способны найти редкие растения, запрещенные вещества и нелегальные грузы. Животные-проводники помогают слепым и слабовидящим людям передвигаться по городу и находить безопасные маршруты. Их обучили искать пешеходные переходы, останавливать человека перед бордюрами, ямами, автомобилями, ветками деревьев и вывесками.

Ранее в Конькове прошли показательные выступления кинологов и питомцев Российской школы подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых (ВОС). Перед гостями выступили лабрадоры-ретриверы – взрослые собаки-проводники Милтон и Руна, которые прошли курсы по общей и специальной дрессировке.

Цикл "Друг, спасатель, защитник" проходит в Москве с 1 по 30 июня. В его рамках запланировано 50 мероприятий для владельцев собак и их питомцев. Посетители ознакомятся с героическими историями знаменитых животных, которые служат Отечеству.

