Более 70 собак и их хозяев приняли участие в чемпионате по аджилити в Москве

Фото: пресс-служба автономной некоммерческой организации "Комплексное развитие района "Мой район"

Более 70 собак и их хозяев приняли участие в чемпионате Российской кинологической федерации (РКФ) "Кубок столицы" по аджилити в кинологическом парке на Кольской улице. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Мероприятие организовали в рамках цикла "Друг, спасатель, защитник" и проекта "Лето в Москве. Все на улицу!" при поддержке правительства Москвы.

Аджилити представляет собой процесс дрессировки, при котором хозяева и их питомцы соревнуются в скоростном преодолении трассы с препятствиями. Участники соревнований прибыли в Москву из 10 регионов РФ и Белоруссии. Мероприятие проходило с 10:00 до 19:00. Чемпионат посетили около 300 человек.

Лучшими в категории "интермедиум" стали Мария Кулешова и ее бордер-колли Айскнехт Удача. В категории "медиум" лидерство взяли Мария Вдовенко и цвергшнауцер Санта Книрис Хью Гранд. Среди самых маленьких собак лучший результат показал джек-рассел-терьер Вася и его хозяйка Мария Кустарникова.

Наталья Лабчевская и ее бордер-колли Unique Child of Ru-Ru из Белоруссии выиграли серебро в самой многочисленной ростовой категории "макси". Женщина рассказала, что приехала в Москву с тремя питомцами, они активно участвуют в соревнованиях уже шесть лет.

Бронзу на чемпионате завоевали Мария Томилова и ее бордер-колли Эбони Ноуз Эмералд Стар из подмосковной Лобни. Они прошли трассу в 200 метров чуть более чем за 38 секунд.

В этот же день в парке прошли квалификационные состязания по аджилити для собак, которые только начинают свою карьеру. Результаты соревнований опубликованы в телеграм-канале РКФ.

Всего в рамках цикла "Друг, спасатель, защитник" в Москве состоятся 50 мероприятий на 59 площадках, благоустроенных в рамках проекта "Питомцы в Москве". Ознакомиться с перечнем площадок можно на сайте.

Ранее кинолог Владимир Голубев предупредил, что высокая влажность может негативно сказаться на состоянии собак. Собака может поглощать влаги больше, а терять меньше. Из-за этого могут возникнуть проблемы с терморегуляцией, что в худшем случае может привести к обезвоживанию и тепловому удару, пояснил специалист.

