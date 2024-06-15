Депутат МГД Метлина провела фестиваль "Верные друзья" в парке Тропарево

Фото: телеграм-канал "МЕТЛИНА. ЗДЕСЬ."

Депутат Московской городской думы (МГД) Наталия Метлина в парке Тропарево дала старт фестивалю "Верные друзья", посвященному ответственному отношению к собакам, передает корреспондент Агентства "Москва".

"У нас сегодня очень важное и трогательное мероприятие. Я попросила приехать сегодня на наш дог-фестиваль представителей двух приютов: это "Домик мелкашей", вы видите небольшой вольер – и эти маленькие собачки с огромными сердцами ждут своих новых друзей. Их отдадут только в добрые и ответственные руки. <…> И я хочу представить приют "Солнцево", который тоже привез сегодня четырех одиноких собак, которые тоже очень ждут новых хозяев. Давайте сегодняшний день проведем с пользой, давайте подружим наших собак. <…> Любите животных, и пусть в вашем доме будет собака", – сказала Метлина в своем приветственном слове.

По ее словам, ранее она встретилась с учащимися кинологического отделения в образовательном комплексе градостроительства (ОКГ) "Столица". Основной темой встречи были особенности содержания домашних животных в условиях города. Депутат МГД пригласила учащихся вместе провести рейд по районам Коньково и Теплый Стан на предмет оценки существующих площадок для выгула собак.

Для посетителей фестиваля и их питомцев были организованы мастер-классы по домашнему грумингу, ветеринарии, правильному питанию и фрисби. Кроме того, проводился розыгрыш призов. Также для гостей была организована фотозона и ярмарка.

В свою очередь, директор приюта "Домик мелкашей" Юлия Рыжанушкина отметила, что единовременно в их приюте находятся около 60 собак маленьких пород.

"Каждый желающий может приехать волонтером, провести день с маленькими собачками. У нас есть возможность даже остаться на ночь, люди к нам приезжают и из Мурманска, и из Санкт-Петербурга. У вас есть возможность почувствовать себя членом нашей команды и прожить целый день в окружении бесподобных, очаровательных, неповторимых маленьких собачек", – рассказала Рыжанушкина.

Ранее сообщалось, что в России могут начать присваивать домашним животным идентификационные номера. При этом их хозяева будут обязаны информировать об этом федеральную государственную информационную систему (ФГИС) в области ветеринарии. Механизм учета питомцев прорабатывается Минприроды в целях устранения правового пробела в вопросах обращения с животными и уменьшить популяцию тех из них, у кого нет хозяев.