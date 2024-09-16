Движение по новым путепроводам открылось на участке Москва-Курская – Нижегородская МЖД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Движение поездов по двум новым путепроводам на участке Москва-Курская – Нижегородская Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД) открылось 16 сентября, заявили в пресс-службе магистрали.

По данным перевозчика, один из них является однопутным. Он проходит над путями Курского направления на 65 метров в длину. Второй путепровод двухпутный. Его длина составляет 40 метров, он проходит через улицу Рогожский Поселок.

Ремонтные работы на путепроводах проводились в прошедшие выходные дни. За это время железнодорожники разобрали старый путь на прежнем путепроводе и уложили на новом 2 километра бесстыкового пути. Также специалисты выправили его, провели балластировку и сварку. Кроме того, за этот промежуток времени они обустроили контактную связь. Между тем в следующие выходные дни планируется провести аналогичные работы на пути, по которому поезда проходят в направлении Москвы.

Переключение движения на новые путепроводы даст возможность продолжить реконструкцию участка. Там необходимо демонтировать еще два старых путепровода и построить новые, после чего можно будет приступить к укладке двух дополнительных путей.

Ранее пешеходный переход открыли под Каспийской улицей и путями МЦД-2 в районе Царицыно. Он связал жилые кварталы с парком около Нижнего Царицынского пруда. Переход обеспечит безопасный и комфортный проход горожан под проезжей частью в районе перекрестка улицы Медиков с Каспийской улицей, а также через ж/д пути Курского направления Московской железной дороги.