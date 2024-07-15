Директор центра "Авангард" Дарья Борисова напомнила о важности донорства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Директор центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" Дарья Борисова пообщалась с участниками ежегодной акции по сдаче крови, которая состоялась на одном из предприятий на севере столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Всегда очень важно принимать участие в таких акциях. <…> Поэтому я прекрасно понимаю коллег, которые стремятся прививать своим сотрудникам условно и социальную, и медицинскую некую ответственность относительно и своего здоровья, потому что донором может стать, как мы все знаем, только абсолютно здоровый человек, и помощи тем, кому эта кровь потом понадобится, ее производные. Могу сказать, что только от начала лета в центре "Авангард" было четыре акции", – сказала Борисова.

Она пожелала всем участникам здоровья и хорошего самочувствия.

"Я желаю всем участникам, во-первых, крепкого здоровья, ну, и во-вторых, конечно же, отличного самочувствия после быстрого, скорейшего восстановления. Ни в коем случае не растерять желания на участие в подобных акциях в последующем. Ну, и дай бог, чтобы та кровь, которая сегодня будет собрана, действительно спасла жизни кому-то, кому она будет нужна в те моменты времени, когда это будет важно", – добавила Борисова.

Ранее музыкант и член общественного совета ЗАО Родион Газманов сдал кровь в центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Он считает, что граждан нужно мотивировать заниматься донорством не только по особым случаям, но и на регулярной основе. Сам артист является постоянным донором. Последний раз он сдавал кровь для пострадавших в теракте в "Крокус Сити Холле".