Почти 100 тысяч москвичей стали донорами крови в прошлом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Около 100 тысяч жителей столицы стали донорами крови в 2023 году, сообщила заммэра Анастасия Ракова. Она напомнила, что 14 июня отмечается Всемирный день донора крови.

"Компоненты донорской крови играют важную роль в лечении пациентов и спасении их жизней – от пострадавших с травмами до новорожденных. Существуют, например, онкологические заболевания, при которых кровь и ее компоненты требуются пациентам на постоянной основе", – отметила она.

По ее словам, трансфузия компонентов крови проводится в системе здравоохранения Москвы каждые пять минут. Ракова обратила внимание, что в прошлом году заготовили свыше 250 тысяч литров. Почти треть из тех, кто стал донором, сделали это впервые, уточнила она.

Донорами могут стать граждане от 18 до 55 лет. Для этого нужно обратиться в Центр крови имени О. К. Гаврилова или в любой из 11 стационаров столицы, где занимаются переливанием. В таких центрах специалисты работают на новейшем оборудовании и используют современные технологии, резюмировала Ракова.

Ранее столичный департамент здравоохранения сообщил, что количество доноров за 10 лет увеличилось в Москве в три раза.

На "Госуслугах", в свою очередь, появились сервисы для доноров. В Минцифры РФ рассказали, что информацию о донорстве крови и костного мозга можно найти в разделе "Здоровье".

