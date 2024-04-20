Число доноров за 10 лет выросло в Москве в три раза

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Количество доноров за 10 лет увеличилось в Москве в три раза, сообщается в телеграм-канале столичного департамента здравоохранения.

По словам главврача Центра крови им. Гаврилова Ольги Майоровой, к донорскому движению присоединяется все больше неравнодушных граждан. В 2023 году донорами в столице стали около 100 тысяч человек. Каждый третий из них сдал кровь впервые.

В прошлом году в Москве собрали около 240 тысяч литров цельной донорской крови. Обладателями звания Почетный донор Москвы стали 556 человек.

Ранее на "Госуслугах" появились сервисы для доноров. В Минцифры РФ рассказали, что информацию о донорстве крови и костного мозга можно найти в разделе "Здоровье".

Благодаря появлению сервиса благотворители могут просматривать историю совершенных донаций, узнать результаты анализов крови, а также скачать документы для оформления оплачиваемого дня отдыха.

