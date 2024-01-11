В России появилось приложение для дистанционного определения группы крови

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России создали приложение для дистанционного определения группы крови. Разработка принадлежит ученым из Первого МГМУ имени Сеченова. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на автора программного комплекса "ФотоРезус" Павла Трегуба.

По его словам, в РФ наблюдается нехватка специалистов, которые на базе лабораторий должны подтверждать результаты анализа группы крови потенциальных реципиентов.

"При помощи нашей разработки любой медработник через приложение на смартфоне сможет отправить фотографию анализа крови, смешанной с реактивом, в программу, которая подготовит предварительное заключение о группе крови пациента", – объяснил он.

Врач в лаборатории сможет подтвердить полученный результат дистанционно, а затем добавит его в информационную систему.

Трегуб отметил, что новое приложение использует в своей работе возможности ИИ. Сервис определяет наличие микросгустков крови после смешивания со специальным реактивом, содержащим антитела к эритроцитам. В настоящее время этим занимаются врачи. Приложение станет доступно на медицинском рынке через два года, уточнил автор.

Ранее на "Госуслугах" появились сервисы для доноров. В Минцифры РФ рассказали, что информацию о донорстве крови и костного мозга можно найти в разделе "Здоровье".

Благодаря появлению сервиса благотворители могут просматривать историю совершенных донаций, узнать результаты анализов крови, а также скачать документы для оформления оплачиваемого дня отдыха.



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