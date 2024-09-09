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09 сентября, 08:30

Общество

Новости регионов: град со штормом накрыли Красноярский край

Новости регионов: град со штормом накрыли Красноярский край

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На юг Красноярского края обрушился мощный шторм с градом. Больше всего досталось поселку Кошурниково, где улицы и дворы оказались под слоем ледяных горошин. По прогнозам синоптиков, холодный фронт будет смещаться на север, поэтому жителям тех районов стоит ожидать дождей со снегом.

Между тем в Амурской области прошел первый осенний снегопад, а ночью ударили заморозки до минус 1 градуса. Жители жалуются, что замерзло все, что еще оставалось в садах и огородах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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