Телеканал Москва 24 представит новый сезон проекта "Сделано в Москве"

Фото: пресс-служба АО "Москва Медиа"

7 сентября в эфире телеканала Москва 24 состоится премьера телепроекта "Сделано в Москве" с Артемом Ямпольским. В новом сезоне проект будет посвящен кино. Зрители увидят явления, события, историю города и людей сквозь призму фильмов, созданных в период с 1930 годов до нулевых. Проект позволит глубже понять влияние фильмов на культуру и общество, объяснит, какие идеи и смыслы они несли и как отражали дух своего времени.

В первом выпуске Артем Ямпольский будет вживаться в эпоху и образы киногероев фильма "Три тополя на Плющихе". Он расскажет, почему деревенская женщина Нюра, будучи замужем, согласилась пойти на свидание. Объяснит, почему это кино всех зацепило и какая основная тема фильма – выбор, чувства, долг, семья, новая любовь или все вместе. Кроме того, он покажет, как снимали самую трогательную сцену в машине – дуэт Татьяны Дорониной и Олега Ефремова – и почему пришлось распилить "Волгу". А культуролог Юлия Милович-Шералиева и историк Москвы Александр Васькин расскажут, как происходила демократизация советского общества и почему в фильме 1968 года звучит песня на французском языке.

Смотрите премьеру 7 сентября на телеканале Москва 24 в 11:30.

Помимо этого, 7 сентября телеканал Москва 24 запускает "Долголетие шоу", которое покажет, как можно реализовать себя в Москве в старшем возрасте. Участники смогут исполнить давние мечты и отложенные желания, научиться чему-то новому, найти друзей и единомышленников, поделиться опытом и знаниями. Они смогут начать танцевать, изучать иностранные языки, заняться йогой и даже встретить свою любовь.