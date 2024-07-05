Минпросвещения РФ предложило снять ремейки советских фильмов

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Министерство просвещения РФ предложило снять ремейки фильмов советской эпохи, рассказывается на сайте Союза кинематографистов России.

Письмо от министерства, поступившее в Союз, содержит названия 30 фильмов для создания ремейков, а также еще 15 произведений, которые предлагается экранизировать. Уточняется, что это поможет сохранить историческую память и формировать патриотизм.

Так, в перечне фильмов указаны "Александр Невский", "Иван Грозный", "Судьба человека", "Война и мир", "Как закалялась сталь", "Звезда пленительного счастья", "Кортик", "Завтра была война", "Летят журавли" и многие другие. При этом в литературный перечень, в частности, вошли "Севастопольские рассказы" Льва Толстого и "Матренин двор" Александра Солженицына.

Федор Бондарчук ранее рассказал, что кинокартина "Сто лет тому вперед" подвела итоги в индустрии кино за последние 30 лет. При этом он напомнил, что сюжет фильма основан на одноименной повести Кира Булычева, а не на основе советской картины "Гостья из будущего" 1985 года, из-за чего многие обозреватели неточно назвали фильм 2024 года ремейком советского.

