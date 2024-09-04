Телеканал Москва 24 приглашает на кастинг в шоу "Доктор 24" в кинопарке "Москино"

Фото: АО "Москва Медиа"

7 и 8 сентября на крупнейшей в мире киноплощадке для натурных съемок кинопарк "Москино" пройдет кастинг от Москвы 24 на роль соведущего для самого полезного шоу – "Доктор 24".

Видеоблог "Доктор 24" изучает самые популярные интернет-запросы о здоровье. Вместе с топовыми экспертами Москвы ведущие развенчивают околомедицинские мифы, разбирают причины возникновения тех или иных заболеваний, дают полезные советы и помогают отличить правду о здоровье от фейков.

7 и 8 сентября с 10:00 до 18:00 ментор, ведущий шоу Юлиан Капицин покажет, как работать с суфлером, снимать "живые" интервью, держаться перед камерой, а еще каждого пришедшего ждут профессиональный экспресс-грим и один из трех сценариев выпусков "Доктор 24". Для участия необходимо иметь при себе паспорт.

Вход свободный.

В Кинопарке Москино (поселение Краснопахорское, квартал № 107) находятся 18 натурных площадок, созданных под разные запросы кинематографистов: "Москва 40-х", "Русская деревня", "Ковбойский городок", "Рейхстаг", "Железнодорожный вокзал" и многое другое.

Ранее в кинопарке завершились съемки первого народного мини-мюзикла "Ох" с участием более чем 50 человек. Для полного погружения в образ русского народного стиля артисты учились играть на этнических музыкальных инструментах, включая свирель.