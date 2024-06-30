Первый народный мини-мюзикл "Ох" создан в кинопарке "Москино"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Съемки первого народного мини-мюзикла "Ох" завершились в кинопарке "Москино", сообщает портал мэра и правительства Москвы, ссылаясь на руководителя столичного департамента культуры Алексея Фурсина.

"Самобытность постановки отражают специально построенные декорации: деревенские избы, сарайчики и колодцы, ставшие частью съемочной площадки", – сказал Фурсин.

По сюжету, ищущим личное счастье и любовь героям, девушкам и юношам, приходит на помощь искусственный интеллект и ребенок с простым взглядом на жизнь. Съемки с участием более 50 человек проходили в течение двух дней. Для полного погружения в образ русского народного стиля артисты научились играть на этнических музыкальных инструментах, включая свирель.

Одними из авторов мюзикла стали музыканты оркестра Grand Melody Orchestra и "МиР – Музыка и Развитие", а также балетная труппа Московского государственного академического театра "Русская песня".

Ранее сообщалось, что с 1 июля сеть кинотеатров "Москино" запустит проект "От идеи до премьеры", который позволит горожанам предложить свою идею для фильма, пройти кастинг или стать актером в трех короткометражных фильмах.

