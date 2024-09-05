Телеканал Москва 24 запускает самое доброе реалити осени "Долголетие шоу"

Фото: пресс-служба АО "Москва Медиа"

7 сентября телеканал Москва 24 запускает "Долголетие шоу", которое покажет, как можно реализовать себя в Москве в старшем возрасте. Участники смогут исполнить давние мечты и отложенные желания, научиться чему-то новому, найти друзей и единомышленников, поделиться опытом и знаниями. Они смогут начать танцевать, изучать иностранные языки, заняться йогой и даже встретить свою любовь.

Многие люди, выйдя на пенсию, чувствуют себя растерянными, потерявшими смысл жизни и выпавшими из социума. Близкие и родные пытаются им помочь, но часто не знают, как это сделать. Нередко в таких случаях нужен совет со стороны и наглядный пример, как можно активно, насыщенно и интересно жить.

В конце июля телеканал Москва 24 запустил прием заявок на участие в проекте "Долголетие шоу". Сотни людей поделились своими историями, и ни одна из них не оставит равнодушными: одни вызывают добрую улыбку, другие – сострадание и сопереживание.

"Съемки проходят в невероятно трогательной обстановке. Все наши герои хотят меня накормить, пообщаться по душам, рассказать самые сокровенные истории. Это очень приятно, что нашему проекту оказывается такое доверие. А еще до слез видеть эмоции героев, когда они раскрываются на занятиях в центрах московского долголетия реализуют свои мечты. А также радуют сильные эмоции участников после преображения у стилистов. Но самое главное – когда после съемок ко мне подходят родственники и говорят, что благодаря нам изменилась жизнь их близких. Проект получился очень теплым и искренним", – отмечает ведущий "Долголетия шоу" Станислав Кулик.

Смотрите "Долголетие шоу" с 7 сентября по субботам в 13:30 на телеканале Москва 24.

Ранее стало известно, что 7 и 8 сентября на крупнейшей в мире киноплощадке для натурных съемок кинопарк "Москино" пройдет кастинг от Москвы 24 на роль соведущего для самого полезного шоу – "Доктор 24". Ментор, ведущий шоу Юлиан Капицин покажет, как работать с суфлером, снимать "живые" интервью и многое другое.