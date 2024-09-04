Телеканал Москва 24 станет гидом по мероприятиям Дня города 7 сентября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

7 сентября эфир телеканала Москва 24 будет полностью посвящен Дню города в рамках завершения форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030".

Телеканал расскажет о лекциях, экскурсиях, встречах с экспертами разных отраслей, мастер-классах, а также мероприятиях, посвященных поддержке защитников Отечества.

Корреспонденты будут выходить в прямой эфир из всех округов столицы и расскажут, как на 27 фестивальных площадках "Москва 2030" найти "Домики добра" для сбора гуманитарной помощи, а на Тверском бульваре покажут арт-студию под открытым небом. Там можно будет принять участие в спортивных и настольных играх, уроках танцев, гонках на болидах и продегустировать чай. Болотная площадь станет местом выступления предпринимателей и мастер-классов для детей, а в "Сколкове" пройдет финал конференции будущего и световое шоу.

В специальных эфирах проекта "Сити" телеканала Москва 24 составят подробный культурный гид по основным площадкам Москвы: выставкам, паркам, усадьбам, кинозалам, концертным площадкам.

В программе "Сити. Туризм" покажут три новых символа Москвы: Дом культуры "ГЭС-2", парящий мост в "Зарядье" и Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой. А в эфире "Сити. Люди" архитекторы, режиссеры, директоры театров и музеев поделятся своей Москвой: как они воспринимают город и что ценят в нем больше всего.

В Гостином Дворе исполнят песни о Москве и России, а в "Зарядье" выступит джазовый оркестр. Вечером телеканал представит свою программу живой музыки в концерте "День города с телеканалом Москва 24" в парке искусств "Музеон". С 19:30 камерный оркестр студентов Московской консерватории "Околобаха" исполнит произведения различных эпох – от барокко и классицизма до композиций второй половины XX века: Вивальди, Моцарт, Рахманинов, Пьяццолла и другие.

Ранее стало известно, что День города в Москве в этому году пройдет без фейерверков. "Каких-то больших грандиозных шоу, фейерверков, салютов, грандиозных гала-концертов в эти выходные не будет", – подчеркнул руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.