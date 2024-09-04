День города в Москве пройдет без фейерверков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

День города в Москве в этому году пройдет без фейерверков, сообщил руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

"Каких-то больших грандиозных шоу, фейерверков, салютов, грандиозных гала-концертов в эти выходные не будет", – подчеркнул глава ведомства.

В этом году Москва отметит свое 877-летие со дня первого упоминания города в летописях. Праздничные площадки расположены как в центре, так и во всех административных округах Москвы. Они будут открыты 7 сентября с 12:00 до 21:00 и 8 сентября с 15:00 до 20:00.

Все мероприятия пройдут в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". По случаю праздника в них примет участие Владимир Путин.

