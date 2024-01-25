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25 января, 07:30

Общество

Врач рассказала, как выбрать крем для тела на зиму

Врач рассказала, как выбрать крем для тела на зиму

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Врач дерматолог-косметолог Татьяна Баллирано рассказала, какой крем подойдет для ухода за телом зимой. Эксперт подчеркнула, что при выборе подходящего средства важно учитывать тип кожи.

Так, по словам медика, в холодное время года обладателям сухой кожи стоит отдать предпочтение плотным текстурам, например, питательным кремам или маслам. Тем, у кого жирная кожа, можно воспользоваться эмульсиями и увлажняющими кремами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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