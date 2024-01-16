Врач рассказала, как выбрать качественный бальзам для губ

Врач дерматолог-косметолог Натэла Гришина рассказала, что наиболее удобной формой бальзама для губ является средство в стике. Бывают и аналогичные продукты в баночках, но они больше подходят для домашнего использования.

По словам Гришиной, главные компоненты, которые должны входить в состав бальзама в зимний период времени, – это вазелин или минеральное масло. А тем, кто проводит много времени на солнце, врач рекомендует обратить внимание на средства с SPF.

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