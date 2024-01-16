Жителям Москвы рассказали о погоде 16 января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Во вторник, 16 января, в столице прогнозируется облачная погода с небольшим снегом, местами умеренным. На дорогах возможна гололедица, предупреждает Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от минус 1 до минус 3 градусов, по области – от 0 до минус 5 градусов.

Южный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду. Атмосферное давление составит 731 миллиметр ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до минус 10 градусов, а в Подмосковье – до минус 12 градусов.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что желтый уровень погодной опасности будет действовать в столичном регионе из-за сильного ветра с вечера вторника, 16 января. Также в столице и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности на фоне гололедицы.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на ближайших выходных после теплого и снежного периода в Москву вернется морозная погода.

"Атмосфера": небольшой снег ожидается в Москве 16 января