Синоптик пообещал к следующим выходным возвращение морозов в Москву

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Морозная погода в Москве вернется на ближайших выходных после теплого и снежного периода, заявил в беседе с Агентством "Москва" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В субботу начнется изменение циркуляционного режима, будет преобладать антициклональная погода. В выходные в Москве преимущественно без осадков, появится солнышко", – сказал он.

По его информации, атмосферное давление в столице повысится на 15–18 миллиметров ртутного столба с пятницы на субботу, с 19 по 20 января. В ночь на субботу ожидается от минус 15 до минус 10 градусов, а днем – в районе минус 11 и минус 6 градусов.

В ночь на воскресенье, 21-го числа, температура упадет до минус 17 – минус 12 градусов. По словам Вильфанда, крещенская ночь в Москве будет теплой, а днем 19 января прогнозируется оттепель.

По прогнозу в понедельник, 15 января, в Москве и Подмосковье ожидаются облачная погода и снег. На дорогах возможна гололедица. Столбики термометров в столице будут показывать от 1 до 3 градусов мороза, а в области – от 1 до 6 градусов мороза.

За минувшую ночь прирост свежевыпавшего снега в городе составил до трех сантиметров, однако городские службы ликвидируют последствия ночного снегопада.

"Атмосфера": -4 градуса ожидается в столице вечером 15 января