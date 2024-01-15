В Москве ожидается оттепель в крещенскую ночь

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жителей и гостей Москвы ожидает оттепель в крещенскую ночь на пятницу, 19 января. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на руководителя прогностического центра "METEO" Александра Шувалова.

По его словам, с 17 января в столицу придет похолодание, пик которого придется на ночь 18 января. Температура упадет до минус 12–17 градусов. Однако ближе к крещенской ночи в городе снова потеплеет. Вечером 18 января столбики термометров покажут от минус 5 до минус 7 градусов, а к ночи 19 января температура приблизится к нулю.

"Кроме всего прочего, в четверг и пятницу (18 и 19 января соответственно. – Прим. ред.) осадки, конечно, начнутся со снега, но затем все может закончиться мокрым снегом и дождем", – подчеркнул синоптик.

Эксперт добавил, что 19 января температура может достичь 1 градуса, а 20 и 21 января она понизится до минус 20 градусов.

"Может, не за один день, но к понедельнику (22 января. – Прим. ред.) совершенно определенно будет –20. Температурная кривая выглядит фактически как кардиограмма", – добавил Шувалов.

Ранее также о потеплении в ночь на Крещение сообщала и главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова. По ее словам, ночная температура составит около нуля градусов. Днем прогнозируется от минус 3 до минус 5 градусов. К вечеру может быть понижение. Но температура все равно окажется выше климатической нормы.

Синоптики предупредили о двухдневном снегопаде в Москве