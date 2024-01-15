Бесплатные уроки танцев на льду начнутся в Парке Горького с 19 января

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Бесплатные танцевальные уроки на льду начнутся в Парке Горького 19 января. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу парка.

Уточняется, что занятия будут проводить по пятницам с 19:00 до 21:00. На них ждут катающихся от среднего уровня и выше.

Специальные спортивные трюки в программу не включили, но можно будет научиться различным элементам: шагам, подсечкам, кросс-роллам, группировкам, твизлам, перетяжкам, уточнили в сообщении.

Присоединиться к занятиям бесплатно можно при наличии собственных коньков, добавили в пресс-службе. Планируется, что кружки будут работать до 8 марта, по воскресеньям могут появляться дополнительные занятия, о них будут рассказывать в телеграм-каналах "Парк Горького" и "Спорткружок".

Помимо этого, после основных уроков и в другие дни работы катка всех ждут на открытые танцевальные события на льду под известные танцевальные композиции.

Всего в Москве открылось около 1 400 катков, в парках культуры и отдыха работают 45 катков. Самым большим стал лед в Парке Горького. Его площадь составляет более 22 тысяч квадратных метров.

Между тем около 120 катков с искусственным и естественным льдом, а также трассы для лыжников открылись в Западном административном округе Москвы. В частности, в детском парке "Буратино" для жителей Ново-Переделкина подготовили каток площадью 900 квадратных метров.

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