Москвичам рассказали, к каким зимним развлечениям можно присоединиться в городе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва проводит множество мероприятий в праздничные выходные. Жители и гости столицы могут прокатиться на коньках, лыжах и ледянках, выиграть призы, поучаствовать в лыжной гонке, зарядке и спортивном ориентировании, сообщается на портале мэра и правительства города.

Так, в Москве открылось около 1 400 катков, в парках культуры и отдыха работают 45 катков. Самым большим стал лед в Парке Горького. Его площадь составляет более 22 тысяч квадратных метров. Также на многих катках можно поучаствовать в занятиях по хоккею и фигурному катанию.

Кроме того, в парках заработали 20 снежно-ледяных горок. Юные гости могут покататься на них в Бабушкинском парке, парках "У Джамгаровского пруда", имени Юрия Лужкова, по Борисовским прудам. Ребятам постарше и взрослым предлагают прокатиться на тюбинге со склонов побольше. Самый протяженный из них расположился в музее-заповеднике "Царицыно". Длина трассы составляет 120 метров.

Для любителей лыж в парках Москвы установили 82 бесплатные трассы общей протяженностью около 230 километров. Рекордсменом стала дорога в музее-заповеднике "Царицыно".

Для поклонников скандинавской ходьбы доступен проект "Московская ходьба" в парках. По пути они могут сканировать QR-коды, расположенные на природных и культурных объектах, и узнавать о них интересные факты. На сегодняшний день в Москве доступно 25 таких маршрутов в 19 парках. Среди них парк "Сокольники", сад "Эрмитаж", ВДНХ, музеи-заповедники "Коломенское" и "Царицыно".

Ранее стало известно, что Музей кино на ВДНХ в новогодние праздники организует бесплатные показы картин Леонида Гайдая и советских мультфильмов. Сеансы будут проходить ежедневно с 3 по 8 января. Начало показов запланировано на 12:30.

Москвичам рассказали, где можно встать на коньки во время новогодних праздников