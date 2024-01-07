Почти 120 катков и лыжные трассы открылись на западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 120 катков с искусственным и естественным льдом, а также трассы для лыжников открылись в Западном административном округе Москвы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В детском парке "Буратино" для жителей Ново-Переделкина подготовили каток площадью 900 квадратных метров. Однако одним из самых больших в округе катков стал лед в районе Тропарево-Никулино. Его площадь составляет 1 800 "квадратов".

В Раменках жители могут покататься на почти 100 катках с натуральным льдом. В Солнцеве катки можно найти вблизи дома 6 на улице 50 лет Октября и в районе Тропарево-Никулино – возле дома 4, корпуса 3 на улице 26 Бакинских Комиссаров.

Также к новому зимнему сезону установили несколько лыжных трасс. В Тропаревском лесопарке проложили трассу и экотропу. На Лукинской улице в районе дома 18 в границах природного комплекса № 178 проходит лыжная трасса протяженностью пять километров.

Еще две трассы с естественным снежным покрытием открыли в парке "Никулино" на пересечении Ленинского проспекта и проспекта Вернадского и на территории Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Ранее сообщалось, что жители и гости столицы могут прокатиться на коньках, лыжах и ледянках, выиграть призы, поучаствовать в лыжной гонке, зарядке и спортивном ориентировании. В Москве открылось около 1 400 катков, в парках культуры и отдыха работают 45 катков. Самым большим стал лед в Парке Горького. Его площадь составляет более 22 тысяч квадратных метров. Также на многих катках можно поучаствовать в занятиях по хоккею и фигурному катанию.

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