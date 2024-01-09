В два клика: как получить видеоконсультацию сотрудников столичных ведомств

Более 3,5 тысячи онлайн-встреч провели сотрудники центров "Мои документы" на портале mos.ru в 2023 году. Рассказываем, какие услуги можно получить в таком формате и как связаться с представителями городских ведомств.

По разным вопросам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Видеоконсультации с сотрудниками центров "Мои документы" с помощью портала mos.ru стали популярнее более чем в два раза: в 2023 году специалисты провели свыше 3,5 тысячи онлайн-встреч, тогда как в 2022-м таких консультаций было более 1,4 тысячи, сообщается на портале мэра и правительства Москвы. Всего же с начала работы сервиса услугой воспользовались свыше 5,3 тысячи жителей столицы.

На данный момент горожане могут получить информацию по более чем 200 услугам, которые предоставляют в центрах "Мои документы", например:

оформление свидетельства о рождении или пенсии;

регистрация по месту жительства или пребывания;

перерасчет ЖКУ;

получение субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг;

оформление соцвыплат, загранпаспорта, полиса ОМС, СНИЛС и многого другого.

Дистанционная беседа с сотрудниками МФЦ и других городских ведомств оформляется с помощью сервиса "Запись на консультацию и личный прием в онлайн-формате". Услуга доступна для жителей столицы, юрлиц и предпринимателей, которые владеют полной учетной записью на сайте более двух лет. Можно выбрать удобное время встречи и ведомство, а также указать интересующий вопрос. Ссылка на видеозвонок и инструкция придут в личный кабинет и на электронную почту. Продолжительность консультации – до 20 минут. С помощью сервиса также можно записаться на видеозвонок к уполномоченному представителю ведомства, если пользователю кажется, что после разговора со специалистом проблема не решена.

Телемедицина

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Помимо онлайн-общения с сотрудниками центров госуслуг, дистанционные консультации проводят 13 городских ведомств. Причем в некоторых из них можно напрямую пообщаться с руководителями или уполномоченными представителями.

Еще один популярный онлайн-формат в Москве – дистанционные приемы врачей. С января по декабрь 2023 года жители столицы получили более 1,2 миллиона телемедицинских консультаций, рассказал Сергей Собянин. По словам мэра, чаще всего за услугой обращаются заболевшие ОРВИ.





Сергей Собянин мэр Москвы Многие прорывные технологии своим успехом обязаны чрезвычайным ситуациям, когда за несколько недель происходят изменения, на которые в обычные времена потребовались бы десятилетия. Для телемедицины таким драйвером развития стала пандемия COVID-19. Уже в марте 2020 года был введен абсолютно новый формат взаимодействия с врачом – телемедицинский центр, а также разработаны и проверены на практике основные технологии дистанционного ведения пациентов.

Сначала пациенты идут на прием в поликлинику или вызывают специалиста на дом. Затем, если возникают вопросы по лечению, больной может воспользоваться онлайн-консультацией, отметил Собянин. Для этого необходимо установить приложение "ЕМИАС.Телемедицина" и заказать беседу с врачом. Консультация состоится в течение дня.

Во время беседы специалист проанализирует состояние пациента, ответит на все вопросы, при необходимости скорректирует лечение, порекомендует или отменит препараты. При необходимости будет выписан электронный рецепт. Кроме того, на видеоконсультации можно решить вопросы с больничным листом: более половины пользователей обращаются именно с этим. В 2023 году жители Москвы дистанционно закрыли более 650 тысяч больничных, сообщил мэр города.





Сергей Собянин мэр Москвы Таким образом, телемедицинские консультации избавляют пациентов от лишних визитов. Для поликлинической системы это хороший способ избежать перегрузки в период сезонных ОРВИ.

По словам Собянина, телемедицину применяют и в ситуациях с редкими и сложными заболеваниями: например, врачи сопровождают беременных с выявленным коронавирусом.

Видеоконсультации проводятся и в городских стационарах. В сложных случаях врачи-реаниматологи могут провести телемедицинский консилиум и получить мнение сотрудников Центра критических состояний, а также главных профильных специалистов.

Психологическая помощь

Бесплатную поддержку в дистанционном формате оказывает и Московская служба психологической помощи. Чтобы получить консультацию в аудио- или видеоформате, необходимо оставить заявку на сайте ведомства. Побеседовать с психологом также можно в специальном чате или по электронной почте. Проблемы обсуждают и на форуме психологической помощи.

Кроме того, у службы есть круглосуточные телефоны неотложной психологической помощи. С городского нужно звонить по телефону 051, с мобильного – 8 (495) 051. Также служба организовала круглосуточный детский телефон доверия 8 (800) 2000-122.

Записаться на прием можно и очно по единому справочному телефону +7 (499) 173-09-09, либо позвонив по номеру удобного подразделения (контакты и адреса филиалов собраны на сайте учреждения).

За календарный год москвичи могут бесплатно получить пять психологических консультаций, два сеанса психологической диагностики и консультации у клинического психолога, три тренинговые программы и восемь сеансов психологической реабилитации.