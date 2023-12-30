Москвичи воспользовались услугой онлайн-записи к ветврачу более 710 тыс раз за 5 лет

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Москвичи воспользовались сервисом онлайн-записи к ветеринару более 710 тысяч раз за пять лет. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что подобным образом питомца можно записать в любую из 26 государственных ветклиник на прием к врачу, анализы и исследования, чипирование, вакцинацию и оформить сопроводительные документы.

С начала 2023 года услугой воспользовались более 120 тысяч, уточнила председатель столичного комитета государственных услуг Елена Шинкарук. По ее информации, чаще всего записывают кошек и собак, вакцинация остается самой востребованной услугой.

Воспользоваться сервисом можно на mos.ru и в мобильном приложении "Госуслуги Москвы". Функциональность сервиса позволяет ознакомиться с предлагаемыми услугами и подобрать ближайшее учреждение онлайн, добавила Шинкарук.

Во время записи хозяева должны выбрать формат оказания услуги и ее тип, после этого на интерактивной карте сервиса появятся доступные учреждения, говорится в тексте. Кроме того, можно выбрать конкретную процедуру. Потом надо отметить нужное время, специалиста и нажать на кнопку "Записаться".

Услуга стала доступна благодаря внедрению городской ветеринарной автоматизированной системы, подчеркнул заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Дмитрий Иванов. Также на mos.ru можно посмотреть амбулаторную карту животного и получить инструкции по уходу за ним в сервисе "Мой питомец".

В личном кабинете на mos.ru можно указать кличку животного, его дату рождения, пол, возраст, номер чипа и иные сведения. Это ускорит процесс записи. Между тем в приложении "Госуслуги Москвы" можно настроить уведомления о вакцинации, которые поступают за 30 дней до нужной даты. Напоминания также можно включить и в личном кабинете на mos.ru.

Онлайн-запись помогает москвичам планировать свое время, питомцы же своевременно получают необходимую помощь, считает председатель столичного комитета ветеринарии Алексей Сауткин.

Кроме того, жители Москвы записались к нотариусу уже 58 тысяч раз через портал мэра и правительства столицы. Удаленный способ позволяет горожанам заранее запланировать визит к специалисту, выбрать дату и время для посещения, подготовить документы и получить услугу без очереди.

Ранее стало известно, что с помощью сервиса "Мои платежи" можно дистанционно оплачивать счета, кружки, пополнять карту "Московенок" и многое другое. За 2023 год горожане порядка 23 миллионов раз оплатили счета с помощью платформы на mos.ru, что на 2,5 миллиона больше, чем в прошлом году.

Москвичи связались с соседями более 180 тыс раз благодаря сервису "Электронный дом"