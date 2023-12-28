Жители Москвы почти 60 тыс раз записались к нотариусу через mos.ru

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Жители Москвы записались к нотариусу уже 58 тысяч раз через портал мэра и правительства столицы. Удаленный способ позволяет горожанам заранее запланировать визит к специалисту, выбрать дату и время для посещения, подготовить документы и получить услугу без очереди.

Запись открыта на 43 нотариальные услуги. Как отметили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий, из 58 тысяч раз 22 тысячи записались в этом году. К сервису регулярно присоединяются новые нотариусы. Так, на момент начала работы в нем было представлено около 20 нотариусов, а уже в настоящее время их уже почти 250.

"Чаще всего пользователи mos.ru записывались к нотариусу для оформления доверенности или согласия (более 23 тысяч раз), наследства (более 11 тысяч) и подачи документов для совершения других нотариальных действий (более 6,5 тысячи). Помимо этого, востребованы услуги по свидетельствованию копий документов и подлинности подписей, а также подаче документов для подготовки к сделке с недвижимостью", – говорится в сообщении.

Записаться к нотариусу удаленно можно в разделе "Услуги для жителей". Там следует перейти во вкладку "Документы", выбрать из перечня "Запись на прием к нотариусу" и нажать на кнопку "Получить услугу". Потом москвичу нужно указать тему обращения, выбрать специалиста, дату и время визита.

Некоторые поля будут заполнены автоматически на основании данных, которые пользователь указал в своем профиле на портале. Уведомление о заявке поступит на электронную почту и в личный кабинет. Воспользоваться услугой смогут граждане со стандартной учетной записью на портале, а также представители юридических лиц и индивидуальные предприниматели.

Ранее стало известно, что с помощью сервиса "Мои платежи" можно дистанционно оплачивать счета, кружки, пополнять карту "Московенок" и многое другое. За 2023 год горожане порядка 23 миллионов раз оплатили счета с помощью платформы на mos.ru, что на 2,5 миллиона больше, чем в прошлом году.

Счета за городские услуги теперь можно оплачивать по СБП в сервисе "Мои платежи"