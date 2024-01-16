В России предложили запретить поставки пива из недружественных стран

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Импортное пиво и пивные напитки предложили включить в правительственный перечень сельхозпродукции, сырья и продовольствия, которые запрещены к ввозу из недружественных стран: США, Канады, Австралии, Норвегии и стран Евросоюза. С таким предложением глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, сообщает газета "Известия".

По словам Диденко, лидерами экспорта в РФ в прошлом году стала Германия, которая активно поставляет Украине вооружение, а также Литва и Латвия, занимающие антироссийскую позицию.

"Пиво – это практически такой же важный экспортный товар для Германии, как яблоки для Польши. Но ввоз яблок мы ограничили, а вот пива – пока нет", – отметил парламентарий.

Депутат добавил, что недружественные страны наращивают поставки пивных напитков в Россию и зарабатывают на этом десятки миллионов долларов. Налоговые отчисления от данных заработков идут в том числе на поддержку украинской армии.

По данным СМИ, в 2022–2023 годах на ФРГ пришлось свыше трети всего импорта пива в РФ. При этом в 2023 году по сравнению с 2022-м объем поставок из Германии вырос на 32% – до 96 миллионов долларов.

На втором месте оказалась Литва, на которую в прошлом году пришлось более 15% всех поставок, а на третьем месте – Латвия, которая нарастила поставки почти в четыре раза – до 34,4 миллиона долларов.

"Получается, что эти страны резко критикуют РФ, поддерживают экономические санкции, но и зарабатывают на нас. Убежден, что дополнение списка запрещенных для ввоза продуктов пивом пойдет нам только на пользу", – сообщил Диденко.

Так, по его словам, импортная продукция в данной сфере занимает в РФ только около 6% рынка. Также подобная мера поддержит российских производителей и даст возможность попасть на полки РФ производителям из дружественных стран.

Ранее сообщалось, что несовершеннолетним в России могут запретить продавать безалкогольное пиво. Соответствующий законопроект был разработан в комитете по охране здоровья, его уже направили в правительство для получения отзыва кабмина.

До этого стало известно, что с 1 апреля 2024 года будут расширены правила маркировки пивоваренной продукции и слабоалкогольных напитков. В Минпромторге РФ отметили, что новые требования по маркировке пива были разработаны с учетом специфики отраслевых технических и бизнес-процессов.

В свою очередь, диетолог Елена Соломатина напомнила, что алкоголь вредит здоровью, нарушая работу всего организма. Так, страдает кожа, на лице может образоваться сосудистая сетка. Кроме того, у тех, кто употребляет спиртные напитки, часто бывает ожирение печени, отметила специалист.

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